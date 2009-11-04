Нарезка из фильмов про свадьбы

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок376 просмотров
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Нужен клип.

Нарезка кадров из иностранных фильмов, где показаны сцены с живыми цветами в интерьере (свадьбы, отели).

Цель - показать важность украшения букетами и композициями из живых цветов.

Нужно красочно и ярко.

Длительность - 10-20 минут.

Рассмотрю ваши предложения.

14 лет назад
9565764
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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