Создание видеороликов

$60
ВидеомонтажЗакрыт2 заявки217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание видеороликов о работе нескольких программ:

1. Pinnacle;

2. Гимп;

3. Photo Express.

Видеоролики должны объяснять предназначение этих программ, как они работают, их основной функционал и т.д. Что-то вроде обучающего видео по работе в данных программах. Обязательна озвучка видео.

Длительность видеоролика должна составлять в среднем 10 минут.

Пример подобного видеоролика смогу предоставить.

Срок на работу: 2-3 дня.

Бюджет: 600р. за один видеоролик.

Жду ваших предложений.

13 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов
  • Похожие заказы

  • Ролик из фото

    $30

    Есть фото с мыльницы и отрывки видео с этой же мыльницы - качество приемлемое. Их надо привести в божеский вид, подобрать музычку и сваять из всего (не знаю, как правильно назвать) ролик/презентацию минут на 5-7 ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надо сделать рекламный ролик до 30 сек для ТВ

    Надо сделать рекламный ролик до 30 сек. Есть фото, надо просто красиво сделать их анимацию и добавить текст диктора. Примеры такого ролика( только более короткие, я вкладываю в архив.) Работа срочная, ролик надо закончить к ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео презентация для тренинг центра

    Презентационный ролик для тренинг центра Здравствуйте уважаемые друзья необходимо сделать красивую презентацию для тренинг центра, аля russianmarketing.ru или http://isifbiz.com/ хронометраж 2.45 мин озвучка есть материал есть Сроки на 29.05 цена? портфолио

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео-презентация на сайт

    Требуется создать видео-презентацию о возможностях работы сайта. Видео-презентация будет впоследствии выложена на стартовой странице сайта. Цель: Заставить юзера зарегистрироваться на сайте и начать работу Пример: http://www.e-kontur.ru/

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад