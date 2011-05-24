Есть фото с мыльницы и отрывки видео с этой же мыльницы - качество приемлемое. Их надо привести в божеский вид, подобрать музычку и сваять из всего (не знаю, как правильно назвать) ролик/презентацию минут на 5-7 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание видеороликов о работе нескольких программ:
1. Pinnacle;
2. Гимп;
3. Photo Express.
Видеоролики должны объяснять предназначение этих программ, как они работают, их основной функционал и т.д. Что-то вроде обучающего видео по работе в данных программах. Обязательна озвучка видео.
Длительность видеоролика должна составлять в среднем 10 минут.
Пример подобного видеоролика смогу предоставить.
Срок на работу: 2-3 дня.
Бюджет: 600р. за один видеоролик.
Жду ваших предложений.
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