Доработать договор под одного клиента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрытнет заявок108 просмотров

Здравствуйте, Юлия.

Требуется доработать договор, который Вы составляли. Доработка специально для одного заказчика. Он будет заказывать ежемесячное продвижение своих сайтов (причём возможно абсолютно различных сайтов - не обязательно каких-то одних, это могут быть сайты как этого заказчика, так и его клиента). Продвижение сайтов будет называться "информационно-технические услуги и консультирование с использованием информационных ресурсов" - как-то так, возможно предложите что-то своё. Оплата по продвижению будет осуществляться ежемесячно, т.е. я выставляю им счет на оплату сайтов, а они эти счета оплачивают. Повторюсь - сайты могут быть разные, хотя обычно всего 3 одни и те же.

А также возможность заказывать у меня создание сайтов (как для этого заказчика, так и для его клиентов), заказ сайтов будет проходить по дополнительному соглашению.

Возможно лучше 2 договора, но хотелось бы один. По деньгам есть 500 руб. Договор, что Вы делали в прошлый раз - прикрепил к задаче. Возможно ли сделать договор 08.04.2013?

12 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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