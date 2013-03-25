Доработать договор под одного клиента

Здравствуйте, Юлия.

Требуется доработать договор, который Вы составляли. Доработка специально для одного заказчика. Он будет заказывать ежемесячное продвижение своих сайтов (причём возможно абсолютно различных сайтов - не обязательно каких-то одних, это могут быть сайты как этого заказчика, так и его клиента). Продвижение сайтов будет называться "информационно-технические услуги и консультирование с использованием информационных ресурсов" - как-то так, возможно предложите что-то своё. Оплата по продвижению будет осуществляться ежемесячно, т.е. я выставляю им счет на оплату сайтов, а они эти счета оплачивают. Повторюсь - сайты могут быть разные, хотя обычно всего 3 одни и те же.

А также возможность заказывать у меня создание сайтов (как для этого заказчика, так и для его клиентов), заказ сайтов будет проходить по дополнительному соглашению.

Возможно лучше 2 договора, но хотелось бы один. По деньгам есть 500 руб. Договор, что Вы делали в прошлый раз - прикрепил к задаче. Возможно ли сделать договор 08.04.2013?