Тема:"Стили управления:их развития и особенности в деятельности руководителя". В реферате должно быть не менее 40-ка и не более 43-х листов, содержание, введение, заключение, список литературы не старше 5-ти лет.
Доработать договор под одного клиента
Здравствуйте, Юлия.
Требуется доработать договор, который Вы составляли. Доработка специально для одного заказчика. Он будет заказывать ежемесячное продвижение своих сайтов (причём возможно абсолютно различных сайтов - не обязательно каких-то одних, это могут быть сайты как этого заказчика, так и его клиента). Продвижение сайтов будет называться "информационно-технические услуги и консультирование с использованием информационных ресурсов" - как-то так, возможно предложите что-то своё. Оплата по продвижению будет осуществляться ежемесячно, т.е. я выставляю им счет на оплату сайтов, а они эти счета оплачивают. Повторюсь - сайты могут быть разные, хотя обычно всего 3 одни и те же.
А также возможность заказывать у меня создание сайтов (как для этого заказчика, так и для его клиентов), заказ сайтов будет проходить по дополнительному соглашению.
Возможно лучше 2 договора, но хотелось бы один. По деньгам есть 500 руб. Договор, что Вы делали в прошлый раз - прикрепил к задаче. Возможно ли сделать договор 08.04.2013?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Юридические услуги1 исполнительЗавершен12 лет назад
Консультация по авторскому праву на притчи. Как проверить авторство? Как зарегистрировать авторство? Подробности в личку.Юридические услуги2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать безупречный бизнес план для интернет-стартапа, специализирующегося в инновационных решениях для бизнеса. Пока есть общее только executive summary проекта. Детали в личку.Юридические услуги1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется проработать (переработать) договор, с учётом возможных рисков, чтобы подстраховаться от "нехороших" клиентов. Договор на разработку веб-сайта (программного обеспечения). Требуется: - проработать схемы защиты от мошеннических организаций - прописать, что ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется юрист для составления договоров, Украинское законодательство. Нужны договора на строительство деревянных домов между подрядчиком и заказчиком. Подробности в скайпе: lux-srubЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать договор франчайзинга. Обязательно с опытом. От вас предложения по цене и срокам. Договор средней сложности.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Ищем патентного поверенного в г. Москва. Необходимы консультации по получению патента Сдельная основа. Подробности проекта, бюджет и способ оплаты обсудим в личной беседе. Ждем ...Юридические услугинет заявокЗакрыт12 лет назад
Обсуждение в скайпе, займет не более часа + 1-2 часа чтобы внести изменения в договор. РФЮридические услуги3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется юрист для ведения дел по закрытию сайтов нарушающих авторские права (Россия, Украина). Сотрудничество на постоянной основе.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется составить шаблон претензии на нарушение авторских прав в соответствии с требованиями DMCA (закон об авторском праве в цифровую эпоху) на английском языке, для обращения с ней в соответствующие службы (в основном в компании США ...Закрыт12 лет назад