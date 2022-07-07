Экспертиза договора

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт4 заявки470 просмотров

Провести проверку написанного договора оказания услуг по разработке ПО (договор рамочный на 10 страничек, конкретные задачи и объем работы ставятся в Заказах на разработку).

Укажите, пожалуйста, цену. 

Сроки не горят. 

3 года назад
MedvedevMSS
Сергей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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3 года назад

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