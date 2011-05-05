ГПД с продавцом

Юридические услугиЗакрыт5 заявок238 просмотров
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Необходим составить гражданско-правовой договор между ИП и продавцом-физ.лицом.

Товар - бижутерия.

Составить договор так, что бы в нем не было признаков трудовых отношений.

13 лет назад
regster
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад