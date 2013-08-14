Написать ответы на вопросы интервью

Необходимо составить договор между компанией разработчиком ПО и компанией осуществляющей привлечение целевой аудитории. Есть фирма "А" разработчик игр в Одноклассниках, которая получает от них вознаграждение согласно своего договора. Фирма "А" в свою очередь платит фирме "Б" ...