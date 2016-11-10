Отнести документы в полицию Риги.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки175 просмотров

Нужен человек, который представит компанию в экономической полиции Латвии. Передаст заявления и другие документы и т.д.  

8 лет назад
itpromex
Илья 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров