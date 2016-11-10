Необходима развернутая консультация по оформлению линейных объектов - газопроводов. В соответствии с действующим Законодательством. Весь алгоритм развернуто. Сложности с которыми можно столкнуться. Скайп.
Отнести документы в полицию Риги.
Нужен человек, который представит компанию в экономической полиции Латвии. Передаст заявления и другие документы и т.д.
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