Пакет договоров для агентства недвижимости. Москва

Разработка пакетов договоров для агентства недвижимости МОСКОВСКОГО региона.

Требуется разработка следующего пакета документов и договоров:

1. Договора оказания риелторских услуг клиентам АН (арендаторам и собственникам (эксклюзивный и не эксклюзивный договора) коммерческой недвижимости, съёмщикам и собственникам (эксклюзивный и не эксклюзивный договора) жилья) с актом сдачи-приёмки услуг или выполненных работ, актами осмотра объектов, заявками на подбор объектов, гарантийными письмами (для коммерческой недвижимости), расписками и т.п.;

2. Договора найма жилья (квартиры, загородная недвижимость) с актами приёма-передачи, задатковым соглашением и т.д.

3. Договора аренды коммерческой недвижимости (офисы, склады, ПСН, торговые и промышленные площади) с актами приёма-передачи и т.д.

4. Агентские договора (с внештатными сотрудниками), трудовые договора с штатными, штатное расписание, должностные инструкции (директор, бухгалтер, секретарь, начальники отделов аренды коммерческой и жилой недвижимости).

Итого, документов получится порядка 15-30.

Все документы (договора, акты и прочее) имеются в качестве рабочих шаблонов-документов, но некоторые нужно привести в соответствии с текущим законодательством, кроме ШР, ДИ (имеется по другим отделам недвижимости) и ТД (есть шаблон).

Отправлю всё выбраному исполнителю по почте.

Работа для профессионального практикующего юриста.

Займёт порядка 10-20 часов.

Срок получения готовой работы - 9 июля, с учётом того, что будут вопросы и т.п.

Оплата договорная, с учётом того что требуется «прочесать всё под одну гребёнку и привести к системе».

Пишите предложения на почту или в скайп.

Лучше звоните на мобильный или я перезвоню сам – отправьте СМС с темой.

Оплата - нал/безнал/яндекс.деньги