Пример РЕАЛЬНОГО договора на разработку ERP системы со всеми деталями

Требуется пример РЕАЛЬНОГО уже существующего договора на разработку сложной ERP системы с подробным техническим заданием и другими подробными деталями. БЕЗ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Либо какой-либо другой сложной системы также с подробной документацией на разработку.

За договор на английском языке - дополнительная оплата.

ВНИМАНИЕ!!!

В договоре должна быть часть с приложениями, где описывается _подробно_ задание на саму систему. С нуля такое написать или составить - маловероятно. То есть здесь скорее надо взять готовый рабочий договор, убрать из него конфиденциальную информацию - и вот такой договор мне и подойдет. Всего нужно 5 разных договоров