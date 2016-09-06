Пример РЕАЛЬНОГО договора на разработку ERP системы со всеми деталями

Юридические услугиЗавершен7 заявок238 просмотров
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Требуется пример РЕАЛЬНОГО уже существующего договора на разработку сложной ERP системы с подробным техническим заданием и другими подробными деталями. БЕЗ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Либо какой-либо другой сложной системы также с подробной документацией на разработку.

За договор на английском языке - дополнительная оплата.

ВНИМАНИЕ!!!

В договоре должна быть часть с приложениями, где описывается _подробно_ задание на саму систему. С нуля такое написать или составить - маловероятно. То есть здесь скорее надо взять готовый рабочий договор, убрать из него конфиденциальную информацию - и вот такой договор мне и подойдет. Всего нужно 5 разных договоров

7 лет назад
guest_14725532809537
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DemidovK
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$200
1 день
Заказ выполнен четко и в срок
Доволен работой. Рекомендую к сотрудничеству. Хорошо поставленная задача и своевременная оплата.
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