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Проверить Договор
Необходимо проверить Договор об оказании услуг, и Приложение к нему добавить пункты при необходимости.
Задача защитить интересы Исполнителя.
Заявки фрилансеров
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