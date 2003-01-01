Проверить Договор

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт20 заявок161 просмотр

Необходимо проверить Договор об оказании услуг, и Приложение к нему добавить пункты при необходимости.

Задача защитить интересы Исполнителя.

7 лет назад
s2732352
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров