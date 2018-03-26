Разработать Документы для открытия Юр Лица

Юридические услугиЗакрыт5 заявок185 просмотров
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Необходимо разработать документы для открытия ЮрЛица в любой форме, где пользователи Проекта будут уплачивать членские взносы а также будет Партнерская Программа с выплатой Внутренней "валюты" - Баллов или Монет с минимумом проблем с отчетностью и налогами

6 лет назад
palmary
Борис 
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад