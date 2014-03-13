Составление пользовательского соглашения для сайта

Здравствуйте, необходимо составить основные юридические документы для сайта (как минимум пользовательское соглашение, при необходимости также отдельную политику конфиденциальности, правила сайта и пр.)

Функционал сайта включает информационный портал, магазин, форум. Предполагается привлечение клиентов через сайт для персональных консультаций. Тематика сайта - медицина и здоровье. Магазин будет в основном заниматься продажей книг и биодобавок.

При необходимости мы готовы предоставить понравившиеся шаблоны. Договор с юридическим лицом (ООО).