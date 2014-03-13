Составление пользовательского соглашения для сайта

Необходим юрист для сопровождения арбитражного спора в Арбитражном суде Республики Татарстан (Казань, ул. К. Маркса, д.45). Нужно будет сходить на предварительное заседание (09.04.2014, 16:30 часов) и на одно разбирательство по существу. Исковое заявление уже подано. Необходимые материалы ...
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Здравствуйте, необходимо составить основные юридические документы для сайта (как минимум пользовательское соглашение, при необходимости также отдельную политику конфиденциальности, правила сайта и пр.)
Функционал сайта включает информационный портал, магазин, форум. Предполагается привлечение клиентов через сайт для персональных консультаций. Тематика сайта - медицина и здоровье. Магазин будет в основном заниматься продажей книг и биодобавок.
При необходимости мы готовы предоставить понравившиеся шаблоны. Договор с юридическим лицом (ООО).
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