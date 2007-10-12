Нужен бизнес-план

Самые приятные впечатления от сотрудничества. Задание было изложено четко и ясно, без всяческих "а может быть". Вся необходимая информация была предоставлена полностью и в срок. Оплата - в полном объеме и вовремя. С удовольствием приму участие в следующих проектах