Нужен бизнес-план

Анализ рынкаЗавершен3 заявки201 просмотр
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Необходим бизнес-план по использования crazysports в различных городах, пансионатах, домах отдыха, где есть море или речка. Прославленные города, вроде Сочи, Геленджика или Анапы не рассматривать. Интересует провинция, ЮФО.

Первичная информация на www.crazysports.ru, www.aquaskipping.ru

Цены и сроки. Инфу оставляйте тут.

16 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
tatiana_kozyr
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Самые приятные впечатления от сотрудничества. Задание было изложено четко и ясно, без всяческих "а может быть". Вся необходимая информация была предоставлена полностью и в срок. Оплата - в полном объеме и вовремя. С удовольствием приму участие в следующих проектах
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