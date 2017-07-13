"Вытащить" голос из файла звукозаписи

АудиомонтажЗавершен14 заявок314 просмотров
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Файл представляет собой запись тренировки в спортзале, записано на телефон из середины зала. То есть тренера слышно, но слабо. Надо это исправить. Остальные звуки на 90% - шумы и музыка без голоса.

Два файла, каждый по 60 минут.

6 лет назад
nutten
41 годСербия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
egoralekseyev
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
К качеству работы претензий нет, но взаимодействие было очень сложным. 1) исполнитель спрашивал "во сколько оцените работу", уже после назначения цены в проекте. 2) требовал от меня высылать файлы, которые уже были высланы и приняты им. В итоге работа растянулась на 10 дней вместо одного. Хотя в итоге работой довольна, не могу однозначно рекомендовать Егора другим заказчикам.
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