Нарезка аудио

АудиомонтажЗакрыт6 заявок227 просмотров
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Необходимо аудиозапись выступлений нарезать по смысловым блокам.

Длительность 8 часов

Оплата яндекс деньги

10 лет назад
pmlight
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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