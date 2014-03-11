Не читается файл

Необходимо аудиозапись выступлений нарезать по смысловым блокам. Длительность 8 часов Оплата яндекс деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Записывалось видео и не открывается ни одним просмотрщиком.
Файл можно скачать с http://files.mail.ru/732AA91E144D4A66BA3B8D1032F56C38,
таких файлов 50, какая стоимость работы и вообще можно ли его починить?
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