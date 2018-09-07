Необходимо сделать минусовку детской песни

АудиомонтажЗавершен3 заявки163 просмотра
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Требуется качественно сделать минусовку детской песни ( убрать вокал). Бек-вокал нужно оставить.

6 лет назад
doctor12
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yazva74
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
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