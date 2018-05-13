yazva74

Яков yazva74

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеомонтаж, аудиомонтаж, музыка и звуки, обработка фото.

 Быстро и качественно выполню видеомонтаж ваших материалов. Клипы, ролики, слайдшоу. Опыт работы на телевидении и рекламе более 15 лет. В совершенстве владею инструментами обработки аудио-видеоматериалов.  Производство видепродукции от детского утренника или свадьбы до технологических фильмов по эксплуатации и обслуживанию тяжёлой техники. Мультикамерный монтаж. Оцифровка и реставрация аудио-видео.

 Окажу помощь исполнителям в сведении и мастеринге записанного мультитрека, подогнать вокал под фонограмму. Сделаю переоркестровку KARAOKE и MIDI файлов и переведу в любой формат аудио. Подберу и подгоню под тональность и темп минусовку из архива (15 000) готовых.

Обработаю фотографии.

  С уважением, творческая лаборатория "LV-Studio". [email protected]

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Отзывы заказчиков

doctor12
Олег 
44 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Необходимо сделать минусовку детской песни
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео 30 сек
Отличный специалист своего дела. Очень тяжелая тема для человека который не разбирается в видеомонтаже совсем. Спасибо за работу, всем довольны.
Отличный заказчик-обошлись одной правкой. Везде по 5 звёзд! Рекомендую 100 процентов!
Ответный отзыв
Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видеоролика
Благодарю за отличную работу. Очень вежливый и терпеливый исполнитель. Все было супер! Рекомендую.
Было интересно и приятно работать! Всё как надо. Оплата без вопросов. Всем рекомендую Сергея!
Ответный отзыв
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Склеить несколько видеороликов
Задание выполнено оперативно и качественно. Быстро нашли общий язык. Рекомендую к сотрудничеству!
Сразу нашли общий язык, всё очень быстро сделали несмотря на небольшую техническую пролему. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
3 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга