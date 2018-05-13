Видеомонтаж, аудиомонтаж, музыка и звуки, обработка фото.

Быстро и качественно выполню видеомонтаж ваших материалов. Клипы, ролики, слайдшоу. Опыт работы на телевидении и рекламе более 15 лет. В совершенстве владею инструментами обработки аудио-видеоматериалов. Производство видепродукции от детского утренника или свадьбы до технологических фильмов по эксплуатации и обслуживанию тяжёлой техники. Мультикамерный монтаж. Оцифровка и реставрация аудио-видео.

Окажу помощь исполнителям в сведении и мастеринге записанного мультитрека, подогнать вокал под фонограмму. Сделаю переоркестровку KARAOKE и MIDI файлов и переведу в любой формат аудио. Подберу и подгоню под тональность и темп минусовку из архива (15 000) готовых.

Обработаю фотографии.

С уважением, творческая лаборатория "LV-Studio". [email protected]