Озвучка шубного ролика

Для инди игры необходимо надиктовать несколько аудио разными голосами - их всего шесть. Мы не против, если будет использоваться обработка аудио для достижения большей реалистичности голоса. Но об этом ниже, после перечня голосов. 1) Дамблдор (мужчина ...