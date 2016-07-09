Озвучка шубного ролика

Требуется нарезка 10 треков по 1 минуте. источник звуков из паблика, я укажу источник.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст:
Меховая фабрика Белка г. Киров. Норка по цене куртки. Рассрочка до 2-х лет без переплаты. С 7 по 11 сентября в ДК Профсоюзов.
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