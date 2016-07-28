avgustmedia

Оксана avgustmedia

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка страницы по ai файлу

    Сверстать лендинг. Нужно срочно за 1 день, коротенький лендинг для мероприятия, 2 слайдера, в первом видео, во втором карточки тренеров, блок партнеров и пару графических блоков. Есть начатая верстка (сетка бутстрап + owl карусели), как удобно, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Озвучка шубного ролика

    Текст: Меховая фабрика Белка г. Киров. Норка по цене куртки. Рассрочка до 2-х лет без переплаты. С 7 по 11 сентября в ДК Профсоюзов.

    Аудиомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка видеоролика

    $4

    В торговом  доме «Квадратный метр» вы найдете большой ассортимент отделочных материалов: сантехнику, обои, ламинат, плитку. Мебель от эконом до элит- класса. Окна от ведущих производителей. Совершай выгодные покупки в Торговом Доме «Квадратный метр» по адресу ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
$4
10 баллов
9 лет назад
Озвучка видеоролика
Все замечательно! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата! Буду рад поработать еще!
Отличный исполнитель, озвучку к своему видеоролику получила за 30 минут, рекомендую!
Ответный отзыв