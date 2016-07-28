avgustmedia

Сверстать лендинг. Нужно срочно за 1 день, коротенький лендинг для мероприятия, 2 слайдера, в первом видео, во втором карточки тренеров, блок партнеров и пару графических блоков. Есть начатая верстка (сетка бутстрап + owl карусели), как удобно, ...