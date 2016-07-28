avgustmedia

Сверстать адаптивно макет (сетка bootstrap3 + сторонние плагины). Исходник в ai Дальнейший этап — посадка на wp или joomla
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Сверстать лендинг. Нужно срочно за 1 день, коротенький лендинг для мероприятия, 2 слайдера, в первом видео, во втором карточки тренеров, блок партнеров и пару графических блоков. Есть начатая верстка (сетка бутстрап + owl карусели), как удобно, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Текст: Меховая фабрика Белка г. Киров. Норка по цене куртки. Рассрочка до 2-х лет без переплаты. С 7 по 11 сентября в ДК Профсоюзов.Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $4
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Отзывы фрилансеров
$4
10 баллов
9 лет назад
Все замечательно! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата! Буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, озвучку к своему видеоролику получила за 30 минут, рекомендую!