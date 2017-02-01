Почистить звук 10 аудиозаписей по 1.5 часа

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен21 заявка382 просмотра

Друзья! Нужно улучшить звук  и отрезать личные разговоры во время нескольких занятий. Записи не грязные, но разговоры  разбросаны по всему занятию. Нужно отловить и отрезать. Переходы в виде плавного уменьшения звука. Примеры того, что есть и того, как нужно сделать, пришлю на мейл. Тонкости того, что именно нужно убрать, объясню по телефону. Работа должна занять не более 2-х недель. Предложите вашу цену за одну аудиозапись. 

8 лет назад
JuliaKhara
Юлия 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

videocorr
42 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$8
14 дней
Отличная работа. Быстро, чисто, предельно точно, в срок, вежливо.
Сотрудничеством доволен: четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

videocorr
42 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
ТОП-10
Аудиомонтаж

  • Похожие заказы

  • Убрать шумы \ вытащить голос с очень плохой аудиозаписи

    Доброго дня! Мне нужно убрать шум или как-то иначе вытащить голос с очень плохой аудиозаписи, оцифрованной со старой аудиокассеты. Длительность - 51:13, формат - mp3. Напишите, пожалуйста, свои цены и сроки.

    Аудиомонтаж5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание аудио пранк ролика

    1. Необходимы актеры, которые озвучат 2. Монтаж Предварительный сценарий: звонок в колл-центр компании и последующая курьезная ситуация в ходе диалога.  Прошу сразу же прислать примеры озвучки и реализованных ...

    Аудиомонтаж9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать минусовку

    Нужен качественный минус в оригинальной аранжировке на песню И.Николаева - Выпьем за любовь (тональность до минор)

    Аудиомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработать аудио

    Нужно обработать аудио: убрать лишние шумы, обрезать, наложить музыку, а в другой части - наоборот, убрать (максимально подавить) музыку.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Специалист по работе с аудио и видио монтажем

    Здравствуйте Ищем специалиста который может исправить звук в видио файле (убрать шумы,так как видио снималось в кафе, и сделать звук более четким).  Само видио находится по следующей ссылке https://drive.google.com/file/d/0B3RXin8Bj0QLNlhRbW5IMjBBTUk/view?usp=sharing ...

    Аудиомонтаж10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать короткое аудио для рождественской заставки (5-7 сек)

    Необходимо создать короткую аудио заставку под уже имеющееся видео. Тематика: Рождество, Новый Год.  Видео можно посмотреть по ссылке:  https://drive.google.com/file/d/0B-aHfb5afEsBVmw0emlEamszN1E/view?usp=sharing Видео уже имеет аудиоряд. Но задача создать подобную аудио заставку. Примеры буду предоставленны ...

    Аудиомонтаж19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мастеринг

    Добрый день! Есть треки написанные на impulse tracker Нужен человек, который сделает мастеринг и заставит звучать.

    Аудиомонтаж15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен звукорежиссер

    Нужен звукорежиссер для оформления «аудиокниги» (Под проектом не пишите, потому что публикацию вакансии я доверяю своему сотруднику Денису.) Есть 9 статей, которые диктор начитал. Суть этих статей это  отрывки из книги Бизнес-аккумулятор. Они ...

    Аудиомонтаж23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад