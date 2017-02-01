Доброго дня! Мне нужно убрать шум или как-то иначе вытащить голос с очень плохой аудиозаписи, оцифрованной со старой аудиокассеты. Длительность - 51:13, формат - mp3. Напишите, пожалуйста, свои цены и сроки.
Почистить звук 10 аудиозаписей по 1.5 часа
Друзья! Нужно улучшить звук и отрезать личные разговоры во время нескольких занятий. Записи не грязные, но разговоры разбросаны по всему занятию. Нужно отловить и отрезать. Переходы в виде плавного уменьшения звука. Примеры того, что есть и того, как нужно сделать, пришлю на мейл. Тонкости того, что именно нужно убрать, объясню по телефону. Работа должна занять не более 2-х недель. Предложите вашу цену за одну аудиозапись.
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