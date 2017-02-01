Почистить звук 10 аудиозаписей по 1.5 часа

Друзья! Нужно улучшить звук и отрезать личные разговоры во время нескольких занятий. Записи не грязные, но разговоры разбросаны по всему занятию. Нужно отловить и отрезать. Переходы в виде плавного уменьшения звука. Примеры того, что есть и того, как нужно сделать, пришлю на мейл. Тонкости того, что именно нужно убрать, объясню по телефону. Работа должна занять не более 2-х недель. Предложите вашу цену за одну аудиозапись.