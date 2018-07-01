Саунд-дизайн ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт13 заявок191 просмотр

Нужен саунд-дизайн минутного эксплейнера: https://youtu.be/6mbCQSS1GgQ

К заявке обязательно прикрепите свои работы, цену и сроки. 

7 лет назад
nurlanovn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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