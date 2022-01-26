Смонтировать интервью в подкаст

Привет, надо Аудио из стерео перевести в долби атмос (звуки природы) для моих роликов ютуб все ролики по 1,5 - 2, 5 часа 1. костер 2.море 3. цикады 4ю дождь и тд очень важно! (получила пример с прошлого заказа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно повырезать в аудио записи (интервью) лишние звуки (заикания, паузы, ЭЭЭ и т.д) и наложить музыку.
Оплата 300 рублей за 10 минут записи. Интервью длится 1 час. Все вопросы пишите в WhatsApp -
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