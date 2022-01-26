Аудиомонтаж, Музыка, Сведение, Звукорежиссура.

Привет! Меня зовут Денис.

Пишу музыку уже пятый год. Знаком с музыкальной теорией и парочкой DAW-программ. А ещё играю на гитаре более 7-ти лет.

Варганю минуса в разных жанрах - хип-хоп, рок, поп и далее по списку. также делаю Музыку для игр и видео на заданные темы, Монтирую ваши записи(подкасты, интервью, монологи) Обработаю вокал, или любой ваш аудиофайл.

Работаю очень быстро)