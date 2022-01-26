denzelmac

Денис denzelmac

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Аудиомонтаж, Музыка, Сведение, Звукорежиссура.

Привет! Меня зовут Денис.

Пишу музыку уже пятый год. Знаком с музыкальной теорией и парочкой DAW-программ. А ещё играю на гитаре более 7-ти лет.

Варганю минуса в разных жанрах - хип-хоп, рок, поп и далее по списку. также делаю Музыку для игр и видео на заданные темы, Монтирую ваши записи(подкасты, интервью, монологи) Обработаю вокал, или любой ваш аудиофайл.

Работаю очень быстро)

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Отзывы заказчиков

Ilya_Brylevich
Илья 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
3 года назад
Смонтировать интервью в подкаст
Денис очень качественно и своевременно выполнил задачу. Рекомендую!
Порядочный заказчик, приятно было работать!
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