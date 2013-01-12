Создание звукового ряда для бренда

$100
Задание состоит в том, что нужно озвучить русский текст ролика. Предпочтителен приятного тембра женский голос. Работа срочная.
Аудиомонтаж4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Наверняка, каждый помнит звуковой логотип компании Danone «М-м-м, Данон». Это так называемый звуковой логотип, который делает бренд узнаваемым на слух.
Нужно создать звуковой логотип для бренда
Задание состоит в том, что нужно озвучить русский текст ролика. Предпочтителен приятного тембра женский голос. Работа срочная.
Песня вот Остин и Элли - Ross Lynch - Double Take - если нужно пришлю. Пишите сразу стоимость, сроки к завтрашнему вечеру.
Есть файл mp3, который надо обрезать и в конце сделать звук тише с выходом на 0. Предлагайте сразу цену и срок. Работа срочная.