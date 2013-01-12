Создание звукового ряда для бренда

АудиомонтажЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Наверняка, каждый помнит звуковой логотип компании Danone «М-м-м, Данон». Это так называемый звуковой логотип, который делает бренд узнаваемым на слух.

Нужно создать звуковой логотип для бренда

11 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад