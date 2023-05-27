Требуется специалист в области RSS

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Сладкий Амур - Звуковая айдентика для бренда магазина сладких букетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я ищу человека, который будет загружать все видео в RSS.
Есть видео на YouTube, нужно превратить эти видео в аудиоподкасты и распространять их через подкаст-платформы.
Пожалуйста, начните ваше предложение с сообщения "RSS master is here" и укажите желаемую ставку за 1 аудиоподкаст. Также расскажите с какими платформами вы знакомы? и Опишите ваш недавний опыт работы с подобными проектами?
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