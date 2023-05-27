Создать похожую работу

К прослушиванию 3 ч. 25 м. 42 с. задача: прослушать и вырезать в аудио файлах упоминание о компании "Ромашка", (наименование условное), где таковое имеется.
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Здравствуйте.
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