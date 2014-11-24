Отчёт по практике

Я начинаю работать как ИП (Россия) по договору-оферте. Мне нужен более-менее полный договор, который обычно имеют фрилансеры, работающие как ИП. С целью размещения его в своём профиле на фриланс-сайте. Указанный договор-оферта должен включать все основные пункты, в ...