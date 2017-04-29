Добрый день! Необходимо установить причину взыскания штрафа ФНС, так как средства были списаны со счета организации автоматически, но ни требования, ни решения о взыскании по данному штрафу от ФНС ранее не поступало. Далее по факту успешного завершения ...
По готовой спецификации с ценами нужно сделать смету в ФЕР СПБ
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По готовой спецификации с ценами нужно сделать смету в ФЕР Санкт-Петербурга. Файл вышлю по почте.
Срок – ко вторнику, 15.00. Оплата четко, сразу.
Нужно осметить по базовым расценкам работы учитывая следующие коэффициенты:
· Коэффициент реконструкцию 1,15/1,25 , 1,25 – заработная плата
· Коэффициент стесненности – 1,15
сметная база ФЕР в редакции 2014 года 1,2 изменения.
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