По готовой спецификации с ценами нужно сделать смету в ФЕР СПБ

Бухгалтерские услугиЗакрыт3 заявки194 просмотра
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По готовой спецификации с ценами нужно сделать смету в ФЕР Санкт-Петербурга. Файл вышлю по почте.  

Срок – ко вторнику, 15.00. Оплата четко, сразу.  

Нужно осметить по базовым расценкам работы учитывая следующие коэффициенты: 

·         Коэффициент реконструкцию 1,15/1,25 , 1,25 – заработная плата 

·         Коэффициент стесненности – 1,15 

сметная база ФЕР в редакции 2014 года 1,2 изменения.

7 лет назад
guest_14971799240184
7 лет в сервисе
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7 лет назад