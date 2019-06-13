Получение USD/EUR на счет предприятия в Украине, налоги.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт5 заявок273 просмотра

Нужна разовая консультация от человека с опытом, который бы детально расписал наиболее выгодную с точки зрения налогообложения и полностью законную схему, реализующую данную задачу. Требуется по сути просто поделиться информацией от того, кто занимался подобным вопросом и уже есть готовое наработанное решение. Уточню, что речь идет просто о потенциальной возможности получения человеком оплаты за свои услуги (рекламного характера) из-за рубежа, при этом на счет банка предприятия зарегистрированного в Украине.

6 лет назад
blackbat
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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