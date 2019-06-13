Есть фирма ИНН 7609024924 Фирма на УСН. Бухгалтерия заброшена уже года 2-3. Нужно подключить аккаунт Контур Бухгалтерии и навешать на него вот этих терминалов (реальных, не рисованых) на 10-15 млн руб (если нужно, закажем оценку базовой ...
Получение USD/EUR на счет предприятия в Украине, налоги.
Нужна разовая консультация от человека с опытом, который бы детально расписал наиболее выгодную с точки зрения налогообложения и полностью законную схему, реализующую данную задачу. Требуется по сути просто поделиться информацией от того, кто занимался подобным вопросом и уже есть готовое наработанное решение. Уточню, что речь идет просто о потенциальной возможности получения человеком оплаты за свои услуги (рекламного характера) из-за рубежа, при этом на счет банка предприятия зарегистрированного в Украине.
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