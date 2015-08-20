Расчитать подоходный налог за квартал с учетом минималки и соцльготой

Бухгалтерские услугиЗакрыт3 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно точно расчитать подоходный налог за квартал с учетом минималки и соцльготой.

Віплачена з/п июль - 1218, август - 1218, сентябрь - 1378. Соцльгота применяется.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад