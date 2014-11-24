Сметное дело

Бухгалтерские услугиЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Мы выполняем госконтракты по простому строительству - изготовление и

монтаж металлоконструкций (заборы, ограждения), смету на работы

предоставляет заказчик, по этим контрактам нужно

1. делать закрывающие документы госконтракта (обязательное условие)

2. осмечивать дополнительные объемы работ (если инициализируются

дополнительные договора), готовить документы под закрытие

Ищем специалиста, который мог бы решать данную проблему

Задача специалиста сводится к следующему:

По п.1: на основании имеющегося локального сметного расчета сделать

КС-2, КС-3, счет, счет-фактуру, согласовать корректность заполнения

данных документов с представителями заказчика (по телефону или

электронной почте), получить от них сигнал, что документы

соответствуют всем нормативам и требованиям - отправить пакет

документов на подписание

По п.2: все тоже самое, только в самом начале генерить сметы на работы

Если вам интересно данное предложение или есть вопросы - сообщите, пожалуйста.

9 лет назад
Dr0zd
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад