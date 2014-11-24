Сметное дело

Добрый день.

Мы выполняем госконтракты по простому строительству - изготовление и

монтаж металлоконструкций (заборы, ограждения), смету на работы

предоставляет заказчик, по этим контрактам нужно

1. делать закрывающие документы госконтракта (обязательное условие)

2. осмечивать дополнительные объемы работ (если инициализируются

дополнительные договора), готовить документы под закрытие

Ищем специалиста, который мог бы решать данную проблему

Задача специалиста сводится к следующему:

По п.1: на основании имеющегося локального сметного расчета сделать

КС-2, КС-3, счет, счет-фактуру, согласовать корректность заполнения

данных документов с представителями заказчика (по телефону или

электронной почте), получить от них сигнал, что документы

соответствуют всем нормативам и требованиям - отправить пакет

документов на подписание

По п.2: все тоже самое, только в самом начале генерить сметы на работы

Если вам интересно данное предложение или есть вопросы - сообщите, пожалуйста.