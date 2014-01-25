В компанию, занимающуюся разработкой чертежей КМД, требуется Главный инженер. Мужчина не моложе 33 лет. Обязателен опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. ООО "Империя Инжиниринг" успешно занимается разработкой чертежей КМД. ...
Сделать раскладку труб теплого пола
Требуется отриовать планировки и разложить на 1 этаже трубки теплого пола везде, на 2ом и цоколе только в одном помещении. в Автокаде. Срок - завтра
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