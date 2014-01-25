Сделать раскладку труб теплого пола

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен2 заявки192 просмотра

Требуется отриовать планировки и разложить на 1 этаже трубки теплого пола везде, на 2ом и цоколе только в одном помещении. в Автокаде. Срок - завтра

AutoCAD
11 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iohn
Иван 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

iohn
Иван 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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