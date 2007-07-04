Дизайн интерфейса информационной базы

$200
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт5 заявок217 просмотров
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Необходим интерфейс для информационной базы. Структура очень базы очень простая:

http://dosmos.ru/ibase/

Срок исполнения 2 дня.

Требования: Дизайн современный, консервативный, наглядный.

Тона светлые, цветовая гамма - красный белый, синий.

Наглядно и качественно.

Варианты дизайна, высылайте на почту: [email protected]

16 лет назад
HugoBoss
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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