Задача по расчету EBITDA и соотношения долг/EBITDA
Бизнес план. Инвестиционный проект по кредитованию
Бизнес план. Инвестиционный проект по кредитованию. Уровень сложности- не высокий. Быстрые сроки выполнения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Составить бизнес план по привлечению инвестора, интернет- магазин подарков и сувениров ручной работы, все выполнены в единственном экземпляре.Финансовые услуги8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать бизнес план для организации с целью привлечения инвестора. Тематика заключается в производстве и продаже органических удобрений. Необходимо расписать поэтапное развитие производства от одной единицы до развития дочерних предприятий. Цена договорнаяФинансовые услуги8 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать ССР. Создание производственного помещения по выпуску лекарств. Необходимо оперативно разработать раздел документации ССР Стадия П. По ФЕРам в Грандсмете. Для прохождения Главгосэкспертизы! Свои контакты (с номером мобильного тел.) направляйте ...Финансовые услугинет заявокЗакрыт8 лет назад
Составить смету по образцу Нужно сделать к утру. Оставляйте заявки, кто готов мне помочьФинансовые услуги4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать краткий swot-анализ для будущего магазина интим-товаров с планируемым начальным ежемесячным товарооборотом в районе 60 тыс рублей. Магазин будет располагаться в клубном коттеджном посёлке возле д. Головачёво (120 км от МКАД по Новорязанскому шоссе)Финансовые услуги2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать краткий swot-анализ для будущего магазина (товары для взрослых) с планируемым начальным ежемесячным товарооборотом в пределах 57 тыс рублей. Магазин расположен в коттеджном посёлке Купань за оз. Плещеево (140 км от МКАД по Ярославскому ...Финансовые услугинет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь специалиста в построение системы управленческого и финансового учета для оптовой компании. Интеграция их на основе 1с управление торговлей. Определение показателей эффективности компании в целом и ее отделов. Оптимальный формат - консультация - ...Финансовые услуги11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно просмотреть финансовую отчетность компании и посчитать ее долги (кредиты, облигации), словом, все деньги, которые она должна отдать. Оформить это все нужно в таблице - чтобы была видна графа, которую вы взяли ...Финансовые услуги6 заявокЗакрыт9 лет назад