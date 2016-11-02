Бизнес план. Инвестиционный проект по кредитованию

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт9 заявок215 просмотров

Бизнес план. Инвестиционный проект по кредитованию. Уровень сложности- не высокий. Быстрые сроки выполнения

8 лет назад
guest_14845742523591
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров