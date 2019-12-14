Моделирование бизнес процесса в ARIS Designer

Моделирование бизнес-процессов по финансовому профилю. Сами модели уже готовы. Необходимо отработать замечания: заполнение данных по интерфейсам процесса и проверка интеграции по событиям между моделями и иными БП.

В отклике телеграм или почту.

Нужен человек с опытом работы с данным ПО ARIS