Написать реальный бизнес план (не рисованный)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт4 заявки566 просмотров

Нужен бизнес план финтеха доходного

3 года назад
BCRJ
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Заявки фрилансеров

Володимир
 
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#1
Финансовые услуги
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