Помощь в видении онлайн обменника валют

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Закрыт2 заявки700 просмотров

Я начинающий онлайн обменник крипто валют, хотел заказать создание правильной excel таблицы для учета обменов и понимая процессов обмена. Так же хотел бы некоторых консультаций в этой сфере

5 лет назад
guest_15918783687422
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Алексей
 
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