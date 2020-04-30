Написать бизнес план по чип тюнингу, по предлагаемому шаблону
Помощь в видении онлайн обменника валют
Я начинающий онлайн обменник крипто валют, хотел заказать создание правильной excel таблицы для учета обменов и понимая процессов обмена. Так же хотел бы некоторых консультаций в этой сфере
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