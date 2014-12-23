Провести факторный анализ

Финансовые услугиЗавершен2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Финансово-экономический анализ, см. файл - необходимо провести факторный анализ.

9 лет назад
700
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
evgesha37
Евгений 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с Дмитрием. С оплатой никаких проблем, рекомендую)