Предмет:финансовый менеджмент Тема:Бюджет капиталовложений требование. в эл виде.
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Финансово-экономический анализ, см. файл - необходимо провести факторный анализ.
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