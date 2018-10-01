Сделать дешевое маркетинговое исследование рентабельности

Для исследования рынка требуется проведение финансового анализа 15 предприятий по балансам. Цель: провести аналитику того, насколько предприятия могут выполнять свои текущие обязательства, выявить возможные угрозы и найти потенциальные возможности роста. Пример баланса прилагается.
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нужны еще что-то (ниши) такое что даст прибыль из того что делается за 1 день.
типо доставки суши в каждом городе
нужно дешево
опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика
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