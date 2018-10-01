Сделать дешевое маркетинговое исследование рентабельности

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Завершен2 заявки317 просмотров

ВОт что у нас уже есть

Это все дает доход

нужны еще что-то (ниши) такое что даст прибыль из того что делается за 1 день.

типо доставки суши в каждом городе

нужно дешево

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

chernyakov222
Денис 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Абсолютно адекватный исполнитель из БРАТСКОЙ Украины. Все нормально сделал, продолжаем работу.
Хороший заказчик быстро поставил задачу и щедро оплатил в платежной системе BarterCoin. Вывел все сразу быстро и без комисси на свой кошелек Qiwi. Платежная система работает отлично и быстро плюс, нет комисии на вывод и перевод средств. Советую заказчика и систему BarterCoin.

Заявки фрилансеров

chernyakov222
Денис 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад