Сделать дешевое маркетинговое исследование рентабельности

ВОт что у нас уже есть

Это все дает доход

нужны еще что-то (ниши) такое что даст прибыль из того что делается за 1 день.

типо доставки суши в каждом городе

нужно дешево

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика