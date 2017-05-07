Смета в тер

Необходимо создать фин. модель производства по обжариванию зеленого кофе. Производство небольшое. все необходимые вводные данные могу предоставить в личке
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Нужно переделать смету в ТЕР для ленинградской обл. Крайне желательно сделать в кратчайший срок.
Пишите стоимость и сроки. 5000 р если сделать за сегодня.
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