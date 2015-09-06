Вычислить емкость рынка

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Надо вычислить емкость рынка.

Товар - бытовые насосы перекачки жидкости.

1. Вычислить емкость рынка среди магазинов, которым подходит данная продукция.

2. Вычислить емкость рынка среди покупателей данного товара.

Заявки без указания хотя бы примерных цен даже не рассматриваю.

8 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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