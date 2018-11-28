ВОР

Финансовые услугиЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Нужно сделать ВВОР на основании сметы в договоре и рабочего проекта.

- Договор со сметой предоставлю

- Рабочий проект со сметой предоставлю

- Шаблон ВВОРа предоставлю

Также предоставлю зарытый договор с аналогичной информацией который нам оплатили (как пример)

5 лет назад
guest_15506734534623
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад