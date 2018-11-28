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Нужно сделать ВВОР на основании сметы в договоре и рабочего проекта.
- Договор со сметой предоставлю
- Рабочий проект со сметой предоставлю
- Шаблон ВВОРа предоставлю
Также предоставлю зарытый договор с аналогичной информацией который нам оплатили (как пример)
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