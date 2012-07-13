Дизайн фотокниги, фотоальбома

Выражаю благодарность за интересный творческий заказ; получила огромное удовольствие от процесса создания альбома-книги для красивой пары. Работала с вдохновением, рекомендую Марию и ее партнеров как обязательных и и грамотных заказчиков. Надеюсь на продолжение сотрудничества, и, еще раз, огромное спасибо!