Дизайн фотокниги, фотоальбома

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен14 заявок174 просмотра

Ищем талантливого дизайнера для верстки и дизайна фото книги.

20 разворотов, возможно, с обработкой фотографий. Предоставляем огромное количество фотографий, из которых необходимо будет выбрать самые лучшие для размещения в фото книге.

Бюджет 6 т.р. Срок - 2 недели.

13 лет назад
Omesto
Мария 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
13 лет назад
$200
14 дней
Наталья - настоящий художник! Огромное спасибо за творческий подход, быструю и качественную работу! Обязательно обратимся к Вам с новыми проектами! Удачи Вам и Вдохновения!
Выражаю благодарность за интересный творческий заказ; получила огромное удовольствие от процесса создания альбома-книги для красивой пары. Работала с вдохновением, рекомендую Марию и ее партнеров как обязательных и и грамотных заказчиков. Надеюсь на продолжение сотрудничества, и, еще раз, огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
13 лет назад

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