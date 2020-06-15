Фотограф для съемки луков по ТЗ

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Закрыт3 заявки695 просмотров

Санкт-Петербург, в районе 17-21 июня.

Нужно сделать фото 12-15 наборов одежды на модели.

На улице.

Не требуется никакая обработка, нужны исходники для штатного фотографа, который заболел.

Работа по его ТЗ.

5 лет назад
guest_15923266049379
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