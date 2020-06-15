В молодой быстрорастущей компании Мобайл Стайл требуется помощь фотографа! Обязанности: - Фотографировать товар для маркетплейса (от 3 до 5 шт на одну модель в разных ракурсах). Оплата хорошая и зависит ...
Фотограф для съемки луков по ТЗ
Санкт-Петербург, в районе 17-21 июня.
Нужно сделать фото 12-15 наборов одежды на модели.
На улице.
Не требуется никакая обработка, нужны исходники для штатного фотографа, который заболел.
Работа по его ТЗ.
Заявки фрилансеров
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