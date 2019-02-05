Требуется предоставить фотографии реальных квартир. Фотографии должны быть сделаны самостоятельно (не графическое изображение, не фотомонтаж). Ракурс должен быть общий (всей комнаты, например, или кухни) с разных углов. Всего одной квартиры должно быть 18-20 фотографий (эффективных для меня). Если у вас 2, 3, 5 квартир, то за каждую оплачиваю отдельно. Более подробную информацию предоставлю при отклике на проект.