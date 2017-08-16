Фотосъемка домов под Киевом

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужен профессиональный стрингер для десяток фоток под Киевом. Сумму обозначим в результате обсуждения проекта. Оплата ТОЛЬКО через PayPal!  

8 лет назад
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров