Фотосъемка товара .Фотошоп,обработка для интернет-страницТолько Москва

ФотосъемкаЗакрыт2 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется отфотографировать 40 планшетов -композиций плиток. Затем отформатировать под интернет для сайта ,отфотошопить, если надо прорисовать. Нужно сделать качественно . Вот эталон : http://www.feldhaus.ru/cat.php?r=catalog&c=1&l=8

Из других городов не пишите , только Москва и подмосковье

8 лет назад
maxpol79
Максим 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Съёмка при помощи коптера

    Добрый день. Необходимо произвести съёмку для личного использования в южном районе Москвы при помощи коптера: 1. 200 качественных фотографий с высоты, примерно, 60-80 метров в разных точках района. 2. 30 минут видео в HD полёта над районом. Спасибо.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется мастер-класс по предметной съемке

    Интернет-магазин регулярно фотографирует товары для публикации на сайте и в соцсетях. Имеется: - Фотоаппарат Nikon D60 kit - Вспышка Sigma EF-530 DG super - Штатив - Комната без окон - Прямые руки и базовые знания основ фотографии и графических редакторов Требуется: Провести короткий ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать 10 фотографий квартиры и обработать

    Сделать 10 фотографий квартиры с хорошим ремонтом. Кухню, коридор, туалет, ванну, комнаты. Они не должны быть скачаны с интернета! Размер 1,5 Мб. Квартира должна быть чистая, ничего не висит (провода, полотенце, одежда) Обработать их, ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать фото распечатанной картинки

    $4

    Есть картинка, которую нужно масштабировать, затем распечатать на любом цветном принтере. Распечатывать картинку нужно на листе формата А4, ничего редактировать не надо, просто нужно сделать правильный размер. Далее необходимо определённым образом сложить листочек и сфотографировать распечатанный ...

    Фотосъемка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фотографии с Shutterstock

    Нужно купить 5 фотографий с Shutterstock. Фото уже выбраны. Номера сообщу в ЛС выбранному исполнителю.

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется съемка коттеджных поселков в ЛО

    Требуется съемка коттеджных поселков в Ленинградской области. Результат по одному поселку: 40-50 обработанных фото поселка и прилегающей местности (ближайшие достопримечательности, навигация пути из СПБ и пр.) включая 3-5 красивых панорамных снимков. Фото нужны для размещения ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать фотографии интерьера загородного дома

    Добрый день! Приглашаю в проект "Сделать фотографии интерьера загородного дома". Цель: создать фотографии для лицевой страницы будущего сайта (сервиса связанного с арендой недвижимости). Описание элементов на главной странице: В верхней части главной страницы сайта слева будет располагаться ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать фотографии

    $5

    Для оформления мастер-класса о воспитании детей необходимо сделать следующие фото: 1. Ребенок стоит перед родителем с опущенной головой. 2. Родитель ругает ребенка. 3. Ребенок стоит перед родителем с ремнем в руках 4. Ребенок лежит на коленях у ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать несколько фотографий в любом европейском городе

    $50

    Нужны фотографии для блога о велосипедной моде. Нужно сделать несколько фотографий на улицах больших городов в Европе - Амстердам, Берлин, Париж, Франкфурт итд. Фотографировать нужно велосипедистов - интересно одетых в casual одежде (не в спортивной) Примеры ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад