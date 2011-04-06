Нужна фотосессия интерьера и предметов

Нужен профессиональный фотограф в Киеве для съемки интерьера кофейни (просто фото + художественные с чашкой кофе и т.п.). Все детали при встрече.

Необходимо один раз встретится и обсудить возможные концепции фотографий.

Вторая встреча – сама работа и съемка.

портфолио / контакты / расценки (обязательно) присылайте в заявках.