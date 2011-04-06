Нужна фотосессия интерьера и предметов

ФотосъемкаЗакрыт3 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен профессиональный фотограф в Киеве для съемки интерьера кофейни (просто фото + художественные с чашкой кофе и т.п.). Все детали при встрече.

Необходимо один раз встретится и обсудить возможные концепции фотографий.

Вторая встреча – сама работа и съемка.

портфолио / контакты / расценки (обязательно) присылайте в заявках.

13 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
  • Похожие заказы

  • Осмотр и фото сессия страхового случая

    $50

    Нужно выполнить следующее: 1. Приехать по адресу: Луганская обл. г.Ровеньки, ул Карла Маркса,дом 185; БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ БЛИЖАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ. 2. Передать необходимые документы владельцу дома (бланки будут в высланы электроном виде их нужно распечатать). 3. Сфотографировать повреждения здания ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фото песчаного пляжа с надписью

    $50

    Нужно красивое фото для сайта - песчаный пляж, море, на песке надпись с адресом сайта. Главное условие - фото должно быть реалистичным (если это будет обработка)

    Фотосъемка21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать фотографии товаров для интернет-магазина.

    Салон Обуви, Москва. Нужно сфотографировать товары для интернет магазина: обувь, сумки, кошельки, ремни, очки... Товаров около 800 штук. Для каждого товара 3-4 фотографий с разных ракурсов. Качество фотографий должно быть высоким, чтобы четко виден был товар в каталоге. Прошу описывать ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Съемка и обработка видео и фотографий с выставки

    $300

    Подходит только для Москвичей. Потому что выставка в Москве. Нужно сделать фотосесию и снять видео одного участника мебельной выставки которая пройдет в Москве с 17 по 20 мая в Крокус Экспо. Всю эту работу нужно будет делать ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа для тех, кто хорошо готовит и фотографирует

    Доброго времени суток! Необходим кандидат (фудстилист) для выполнения следующего вида работ. По данному вам кулинарному рецепту, вы готовите блюдо и высылаете мне по электронной почте 1-2 красивых фото блюда. Оплата удобным нам обоим способом (пэйпэл и так ...

    Фотосъемка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталожная съемка в интернет-магазин одежды

    Требуется фотограф со своим фото-оборудованием для каталожной съемки в интернет-магазин одежды.(футболки, рубашки, джинсы) Помещение есть 50кв.м. м. медведково. Всего 250 моделей по 2-3 фото на модель. Пишите сразу стоимость.

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотосессия

    Приветствую! Нужна бизнес-фото сессия 3х человек. Можно просто белый фон

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фото для галереи и книжки

    Дорогие фрилансеры! Нужно сделать 2 фото для последней страницы обложки мистической книги. Писатель и художник. 1 - перевод в ч/б 2 - минимум градиента, максимум контура + добавление рисунка. Фото использую на сайте, в жж, ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад