Нужно фото большого размера /как вариант - рисунок

Нужно фото, пример в файле.

Размер примерно 80 см по ширине. Высота - ок. 15 см (панорамка такая цветочная). Качество - под полиграфию, 300 точек в нат. размер. Можно чуть меньше..

Рассматриваются варианты не только цветов, но и природы.. Таких нужно 2 фото, разных.

Готовы также оплатить информацию по нахождению нужного файла в платных фотостоках.

Высылать джипеги для просмотра и размеры файлов на почту 335533собакаbk.ru. Сразу указывайте стоимость, пож.