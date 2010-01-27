Нужно фото большого размера /как вариант - рисунок

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт8 заявок388 просмотров

Нужно фото, пример в файле.

Размер примерно 80 см по ширине. Высота - ок. 15 см (панорамка такая цветочная). Качество - под полиграфию, 300 точек в нат. размер. Можно чуть меньше..

Рассматриваются варианты не только цветов, но и природы.. Таких нужно 2 фото, разных.

Готовы также оплатить информацию по нахождению нужного файла в платных фотостоках.

Высылать джипеги для просмотра и размеры файлов на почту 335533собакаbk.ru. Сразу указывайте стоимость, пож.

15 лет назад
jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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