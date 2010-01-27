Требуется студийная съемка моделей для эксклюзивного дизайнерского оформления разрабатываемого сайта. От исполнителя требуется наличие фотостудии и девочек-моделей, согласных подписать релиз
Нужно фото большого размера /как вариант - рисунок
Нужно фото, пример в файле.
Размер примерно 80 см по ширине. Высота - ок. 15 см (панорамка такая цветочная). Качество - под полиграфию, 300 точек в нат. размер. Можно чуть меньше..
Рассматриваются варианты не только цветов, но и природы.. Таких нужно 2 фото, разных.
Готовы также оплатить информацию по нахождению нужного файла в платных фотостоках.
Высылать джипеги для просмотра и размеры файлов на почту 335533собакаbk.ru. Сразу указывайте стоимость, пож.
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